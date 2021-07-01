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Россиянки на электросамокатах столкнулись лоб в лоб и попали на видео

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В Санкт-Петербурге две девушки на электросамокатах столкнулись лоб в лоб и попали на видео. Кадры происшествия опубликовало издание «Известия» в своем Telegram-канале.

На записи видно, что россиянки едут навстречу друг другу и сталкиваются, после чего падают. К ним на помощь приходят очевидцы, на этом ролик заканчивается.

По данным издания, девушки получили травмы средней степени тяжести, их доставили в больницу.

17 июня в МВД сообщили, что количество дорожных происшествий с участием электросамокатов выросло почти на 200 процентов с января по май по сравнению с тем же периодом 2020 года. Большая часть аварий зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге, далее следуют Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, правовой статус электросамокатов пока не определен, над соответствующим проектом постановления работает Минтранс.

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