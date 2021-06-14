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Получившего травму после падения с самоката мэра Кисловодска отправили в Москву

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Александр Курбатов
Александр Курбатов
Фото: Официальный сайт администрации Кисловодска

Главу Кисловодска Александра Курбатова, получившего травму после падения с электросамоката, отправили на лечение в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта в Instagram.

Отмечается, что специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать состояние Курбатова, однако оно по-прежнему остается тяжелым. Мэр города пребывает в искусственной коме. Дальнейшее лечение Александр Курбатов будет проходить в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко.

О падении Курбатова с электросамоката стало известно 12 июня. Главу города госпитализировали с тяжелыми травмами и провели экстренную операцию. Позже в СМИ появилась информация, что он впал в кому. Курбатов занимает пост главы Кисловодска с 2015 года. В мае политику исполнился 51 год.

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