Минтранс предложил запретить тяжелые электросамокаты на тротуарах

Министерство транспорта России предложило запретить езду по тротуарам на электрических самокатах массой тяжелее 35 килограммов. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает ТАСС.

По словам замдиректора ведомственного департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимира Луговенко, сейчас совместно с МВД обсуждаются соответствующие поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов», — сказал чиновник.