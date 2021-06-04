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В России захотели определить статус электросамокатов

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Фото: Pixabay

В пресс-центре МВД России заявили, что комментарии по предложению Совета по правам человека о правилах эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров преждевременны. У этих средств передвижения еще нет статуса, официально утвержденного законом, сообщает ТАСС.

В пресс-службе МВД добавили, что министерство транспорта захотело урегулировать правовой статус средств индивидуальной мобильности. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующий правительственный проект.

С наступлением теплой погоды в России увеличилось количество аварий с участием электросамокатов, в том числе взятых напрокат. В результате этих инцидентов есть пострадавшие, среди которых и дети. Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) на фоне аварий 2 июня предложила ввести ограничения по использованию электрического транспорта. Представители СПЧ полагают, что необходимо ограничить скорость его передвижения, оснастить номерами, а также внести отдельную главу в правила дорожного движения.

Ранее в Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал. Ребенок катался на детском самокате и получил травмы, которые требуют лечения в больнице. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. У прокатчиков электросамокатов Петербурга прошли обыски из-за наезда на мальчика.

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