В Москве ограничат скорость электросамокатов

В Москве решили ограничить скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе гироскутеры и велосипеды. Об этом рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

Председатель Мосгордумы сообщил, что правительству Москвы предлагается разработать проект соответствующего нормативного правового акта. Документ должен учитывать, что скорость передвижения ограничивается 15 километрами в час, а скорость первой поездки для впервые пользующихся устройством дополнительно снижается. Кроме того, должны быть учтены наличие отдельной площадки для тех, кто учится управлять СИМ, необходимость включения передних и задних габаритных огней в темноте или при недостаточной видимости, а также запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

По словам Шапошникова, на данный момент предложения находятся в разработке. Планируется предусмотреть скоростные режимы и требования к СИМ в парках и других общественных пространствах, а также условия запрета на пользование ими.

«Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару», — указал Шапошников. Он уточнил, что также важно поддержать включение в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 километров в час, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 километров в час, оставив при этом приоритет за пешеходами.

Шапошников подчеркнул, что СИМ не являются транспортными средствами, им запрещено двигаться по автомагистралям, и для них вводятся специальные знаки и таблички. Кроме того, ими нельзя пользоваться в состоянии опьянения.