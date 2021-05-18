Упавший с электросамоката и оказавшийся в коме солист Мариинки был сильно пьян

Упавший с электросамоката и оказавшийся в коме артист Мариинского театра Давид Залеев был сильно пьян. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Уточняется, что в анализах солиста Мариинки обнаружили 2,7 промилле этанола. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

О том, что артист госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, стало известно 17 мая. Залеева прооперировали и удалили гематому в черепе. Сейчас артист введен в состояние медикаментозной комы и находится на искусственной вентиляции легких.

Давид Залеев окончил Башкирский хореографический колледж и Академию Русского балета имени Вагановой. Является заслуженным артистом Республики Северная Осетия — Алания. Лауреат XII Международного конкурса артистов балета «Арабеск», театральной премии Республики Татарстан «Тантана». В труппе Мариинского театра Залеев выступает с 2013 года.