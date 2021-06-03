У прокатчиков электросамокатов Петербурга прошли обыски из-за наезда на ребенка

В Санкт-Петербурге начались обыски в сервисах проката электросамокатов. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает в своем Telegram-канале издание РБК со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Уточняется, что следственные мероприятия проводятся в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, а также ряде других. Это связано с произошедшим 1 июня инцидентом — мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика и уехал. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовного дела.

В конце мая сообщалось, что в Брянской области машина Росгвардии на большой скорости сбила ребенка, который переезжал дорогу на самокате на зеленый свет. От удара мальчик вылетел за пределы проезжей части.