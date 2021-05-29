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Машина Росгвардии на большой скорости сбила ребенка

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В Брянской области машина Росгвардии на большой скорости сбила ребенка, который переезжал дорогу на самокате на зеленый свет. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал издания Readovka.

На представленных кадрах видно, как школьник выезжает на пешеходный переход, а через несколько секунд в него, не сбавляя скорости, врезается автомобиль правоохранителей. От удара мальчик вылетел за пределы проезжей части.

Как рассказали изданию жители региона, трагедия произошла в городе Новозыбков на пересечении улиц Комсомольская и Садовая. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали ребенка. О его состоянии в настоящий момент ничего не известно.

Росгвардия после происшествия инициировала внутреннюю проверку и пообещала представить все обстоятельства случившегося. Личность водителя, совершившего наезд, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что российский следователь из Екатеринбурга сбила на машине бизнесмена, который отказался пускать ее в свой дом для обыска без ордера. Момент наезда попал на видео — его снимали присутствовавшие на месте полицейские, однако выдать материал пострадавшему они отказались.

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