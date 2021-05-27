Российский следователь сбила не пускавшего ее для обыска мужчину

В Верхней Пышме близ Екатеринбурга следователь сбила на машине мужчину, который отказался пускать ее в свой дом для обыска без ордера, сообщает E1.RU.

Работник следственного органа собиралась провести обыск у женщины по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников компании, где та раньше работала. Пострадавший мужчина Сергей Хакимов живет с ней в одном доме. Тот в ответ на требование пустить на участок попросил показать постановление на обыск. По словам Хакимова, следователь отказалась, занервничала, села в свой автомобиль и специально наехала на него задним бампером.

Спустя несколько часов она все же привезла ордер и начала обыск. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые приехали в момент его проведения, но после разговора со следователем не стали фиксировать ДТП. Хакимов обратился в травмпункт, откуда врачи вызвали полицейских, которые все же составили протокол.

Мужчина отмечает, что момент наезда попал на видео — его снимали присутствовавшие на месте полицейские, однако выдать материал пострадавшему отказались. По мнению Хакимова, правоохранители хотят замять дело. Изданию E1.RU в ГИБДД сообщили, что прокомментируют случившееся позже.