Россия
 
Последние новости
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии
Евросоюз даст Украине 25 миллионов евро
Основатель NEXTA попросил у Польши усилить его охрану
Цены на кофе взлетели
Тренер раскрыла способ добиться плоского живота без посещения спортзала
Привитым россиянам разрешат въезд в Таиланд
Подтверждено существование экзотического феномена внутри Юпитера
России предсказали ущерб на триллионы рублей
Лавров ответил на предложение Кравчука по Донбассу фразой «не ему решать»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский следователь сбила не пускавшего ее для обыска мужчину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Хакимов

В Верхней Пышме близ Екатеринбурга следователь сбила на машине мужчину, который отказался пускать ее в свой дом для обыска без ордера, сообщает E1.RU.

Работник следственного органа собиралась провести обыск у женщины по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников компании, где та раньше работала. Пострадавший мужчина Сергей Хакимов живет с ней в одном доме. Тот в ответ на требование пустить на участок попросил показать постановление на обыск. По словам Хакимова, следователь отказалась, занервничала, села в свой автомобиль и специально наехала на него задним бампером.

Спустя несколько часов она все же привезла ордер и начала обыск. Мужчина вызвал сотрудников ГИБДД, которые приехали в момент его проведения, но после разговора со следователем не стали фиксировать ДТП. Хакимов обратился в травмпункт, откуда врачи вызвали полицейских, которые все же составили протокол.

Мужчина отмечает, что момент наезда попал на видео — его снимали присутствовавшие на месте полицейские, однако выдать материал пострадавшему отказались. По мнению Хакимова, правоохранители хотят замять дело. Изданию E1.RU в ГИБДД сообщили, что прокомментируют случившееся позже.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под Екатеринбургом следователь на Geely сбила мужчину, который потребовал от нее ордер на обыск
Российский полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский автомобиль протаранил толпу и переехал человека
Российский полицейский сбил насмерть подростка и поехал разбирать машину