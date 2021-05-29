Сотрудник ДПС случайно выстрелил нарушителю в голову при задержании

Под Новосибирском российский полицейский случайно выстрелил в нарушителя во время задержания. Об этом в субботу, 29 мая, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково. Известно, что сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно спустил курок — в результате нарушитель получил пулю в голову. Пострадавшего доставили в одну из местных больниц в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что двое пассажиров остановленного авто стали свидетелями случившегося: один снимал происходящее на видео, другой пытался отбить друга у полицейских.

Следственный комитет России проводит проверку по факту инцидента, возбуждено уголовное дело.