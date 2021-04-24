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Россиянин случайно выстрелил в сына во время чистки ружья

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края мужчина случайно выстрелил в сына во время чистки ружья. Об этом сообщает «Россия.Кубань» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что 55-летний мужчина выстрелил в сторону межкомнатной двери, когда чистил оружие. В результате инцидента его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси выстрелил в прохожего. Мужчина сделал таксисту замечание из-за того, что машина заехала на тротуар. После этого водитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в прохожего. Одна из пуль попала мужчине в бедро, его пришлось госпитализировать.

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