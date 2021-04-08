Находившийся 30 лет в розыске россиянин выдал себя выстрелом в живот коллеги

Житель Сургута (ХМАО), находившийся 30 лет в розыске, в ходе ссоры с коллегой выстрелил ему в живот, после чего его вычислили полицейские. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, потерпевший пришел в больницу с огнестрельным ранением, и врачи сообщили в полицию о пациенте. Правоохранительные органы выяснили обстоятельства произошедшего и задержали 66-летнего подозреваемого.

У него оказались поддельные документы. Удалось выяснить, что мужчина объявлен в федеральный розыск в 1991 году по уголовному делу о вымогательстве.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью») УК РФ.