Соучредителя сети мебельных салонов заочно арестовали за убийство

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал соучредителя сети мебельных магазинов «Абитаре» Михаила Чуркина за убийство, незаконный оборот оружия и другие преступления. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Чуркин обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), статье 222 («Незаконное хранение оружия»), статье 223 («Незаконное изготовление оружия)» УК РФ. Уточняется, что преступника объявили в международный розыск.

23 марта сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного по делу о хищении более 87,2 миллиарда рублей у Промсвязьбанка. В 2017 году бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, опасаясь потерять контроль над ПАО «Промсвязьбанк», создали преступную группу для хищения денежных средств банка. Причиной стали выявленные ЦБ РФ нарушения при кредитовании. Ананьевы незаконно перечисляли деньги на счета иностранной компании.

Плиев и Пидлужный были привлечены для подготовки фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, подтверждающих якобы совершенную сделку.