Суд заочно арестовал фигурантов дела о хищении денежных средств у Промсвязьбанка

Суд в Москве заочно арестовал Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного по делу о хищении более 87,2 миллиарда рублей у Промсвязьбанка. Об этом во вторник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Мера пресечения была избрана судом по ходатайству следователя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 («Растрата») УК РФ.

В 2017 году бывшие совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, опасаясь потерять контроль над ПАО «Промсвязьбанк», создали преступную группу для хищения денежных средств банка. Причиной стали выявленные ЦБ РФ нарушения при кредитовании. Ананьевы незаконно перечисляли деньги на счета иностранной компании.

Плиев и Пидлужный были привлечены для подготовки фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, подтверждающих якобы совершенную сделку. Сейчас решается вопрос об экстрадиции двух фигурантов уголовного дела из Республики Кипр и Украины.

Братьев Ананьевых называли православными банкирами из-за сотрудничества с Русской православной церковью. Они регулярно вкладывали деньги в различные церковные проекты, среди которых восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры. В 2011 году журнал «Финанс» называл братьев богатейшей семьей России, а в 2017-м Forbes оценивал их совокупное состояние в 2,7 миллиарда долларов, но после утраты Промсвязьбанка оно резко сократилось. В 2019 году в число 200 богатейших бизнесменов России вошел только Дмитрий, у него осталось 600 миллионов долларов.

Промсвязьбанк входит в десятку крупнейших по капитализации российских банков. После санации, начатой в 2017 году, его решили сделать опорным банком для оборонной промышленности и крупных госконтрактов.