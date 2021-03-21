Помогавшего в краже миллиарда рублей у банков хакера задержали в Москве

Члена международной хакерской группировки, которая украла у разных банков более одного миллиарда рублей, задержали в Москве. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет о 31-летнем Артеме Мазуренко. Его удалось задержать 19 марта. Сообщается, что мужчина находился в розыске с 2018 года, когда в руки полиции попались его подельники.

В 2019-м суд в Москве отправил на 13 лет в колонию строгого режима лидера группировки Юрия Лысенко, передавало агентство РИА Новости. Его посадили за мошенничество и хищение миллиарда рублей со счетов российских банков. Вместе с Лысенко от 5 до 12 лет лишения свободы получили 11 его сообщников. На тот момент в бегах находились еще двое членов группировки — Мазуренко и Антон Якименко.

По версии следствия, Лысенко в период с 1 июня по 18 июля 2014 создал преступное сообщество в Москве. Он арендовал жилое помещение, приобрел и разместил в нем средства вычислительной техники и мобильной связи, необходимые для оперативной передачи информации остальными участниками группы. Арендовал он и удаленные сервера за границей.

Деньги со счетов выводились при помощи подложных электронных платежных поручений и специальной программы. От действий группировки пострадали Промсвязьбанк, а также банки «Уралсиб», «Траст» и «Зенит».