Выданного США российского хакера приговорили к семи годам тюрьмы

Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорнии приговорил к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения российского хакера Евгения Никулина, который ранее был признан виновным в киберпреступлениях. Об этом объявил на слушаниях в Сан-Франциско (штат Калифорния) судья Уильям Алсап, передает ТАСС.

Трансляция проходила в формате видеоконференции в Zoom. Судья объявил, что Никулин приговаривается к тюремному заключению на срок «88 месяцев», хотя прокуратура рассчитывала на срок 12 лет. Никулин не высказался в свою защиту перед оглашением наказания. После освобождения Никулина депортируют.

В июле Федеральный суд Северного округа Калифорнии признал виновным в киберпреступлениях российского хакера Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США.

В 2018 году Никулина направили на медицинское обследование, в том числе психиатрическую экспертизу. Врачи должны были проверить, может ли он предстать перед судом.

Чехия выдала Никулина США в конце марта 2018 года. Полиция в сотрудничестве с ФБР задержала его в Праге 5 октября 2016 года. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012-го. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.