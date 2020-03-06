Group-IB ответила на обвинения США в продаже топ-менеджером данных пользователей

Российская компания Group-IB ответила на обвинения США в причастности к продаже данных пользователей. Официальное заявление опубликовано на сайте разработчика.

По данным Group-IB, обвинения в адрес топ-менеджера Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины. «Исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением», — указали в компании.

Кроме того, ни Group-IB, ни Кислицин не получали приглашений на судебное заседание по делу российского хакера Евгения Никулина, которое состоится 9 марта. Сотрудник компании фигурирует в рамках этого дела о взломе американских ресурсов. Такие действия в России рассматривают как недопустимые и нарушающие права сотрудника.

Group-IB указывает, что Кислицын с 2006 по 2012 год был главным редактором «Хакера», ежемесячного журнала об информационной безопасности, программировании и администрировании компьютерных сетей. В апреле 2012-го он уехал в США и начал работать независимым исследователем киберугроз. Спустя год он стал первым специалистом в области Threat Intelligence в рамках российской компании. В 2013 году представители компании, включая Кислицына, встречались с сотрудниками министерства юстиции США для информирования их о исследовательской работе россиянина.

Ранее Минюст США предъявил обвинения сотруднику Group-IB в причастности к попытке продать данные пользователей. В частности, речь идет о продаже e-mail адресов и хэш-паролей пользователей социальной сети Formspring в 2012 году. По данным ведомства, за эту информацию Кислицын пытался получить 5,5 тысячи евро.

Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности и защиты от киберугроз.

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