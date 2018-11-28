США обвинили шестерых россиян в киберпреступлениях

Власти Соединенных Штатов Америки заочно предъявили обвинения в киберпреступлениях шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

Обвинение было предъявлено в Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, россиянам Александру Жукову Борису Тимохину, Михаилу Андрееву, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву, а также казахстанцам Сергею Овсянникову и Евгению Тимченко. Им вменяют мошенничество с цифровой рекламой, вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных и отмывание денег. Прокуратура заявила, что ущерб от их деятельности составил более 36 миллионов долларов.

Отмечается, что Овсянников был ранее задержан в Малайзии, Жуков — в Болгарии, а Тимченко — в Эстонии. Они ожидают экстрадиции в США. Остальные обвиняемые находятся на свободе.

В октябре США обвинили в кибервзломах семерых граждан России. Им вменили взлом компьютеров, атаки на спортивные организации, химические лаборатории и ядерную компанию в США.

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