США обвинили семерых россиян во взломах химлабораторий

США обвиняют семерых граждан России в кибервзломах. Об этом заявил представитель американского Министерства юстиции на пресс-конференции в четверг, 4 октября. Ее текстовая трансляция доступна на сайте ведомства.

Как отмечается, обвиняемые — «офицеры российской армии». В заявлении ведомства указывается, что они сотрудники Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ).

Россиянам вменяют взлом компьютеров, атаки на спортивные организации, химические лаборатории и ядерную компанию в США. Они хотели получить личные данные о состоянии здоровья спортсменов и других лиц у антидопинговых организаций и спортивных федераций различных стран.

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Подчеркивается, что четверо из семи военных уже были обвинены в кибератаке на ОЗХО. Еще трое ранее обвинялись по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. «Сегодняшние обвинения касаются тех же сотрудников разведки России, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве. Они участвовали в сговоре с целью проведения хакерских атак на частные лица и организации в США, Канаде и Европе с целью получения информации или доступа к данным в интересах российского правительства», — заявил представитель Минюста.

Ранее 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки. По ее словам, четверых россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения, позднее их депортировали. Появились также имена и фотографии мужчин, которых называют российскими военными разведчиками.

Кроме того, глава Минобороны сообщила, что Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом.

В российском МИД подобные обвинения отвергли и назвали «западной шпиономанией» и мракобесием.

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