США обвинили сотрудника Group-IB в причастности к продаже данных пользователей

Министерство юстиций США предъявило обвинения топ-менеджеру российской компании Group-IB Никите Кислицину в причастности к попытке продать данные пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Никита Кислицин фигурирует в деле Евгения Никулина, которого обвиняют во взломе американских ресурсов. В частности, речь идет о продаже e-mail адресов и хэш-паролей пользователей социальной сети Formspring в 2012 году. По данным ведомства, за эту информацию Кислицин пытался получить 5,5 тысяч евро.

В Group-IB обвинения в адрес сотрудника посчитали несостоятельными, так как в них не содержатся доказательства его вины. «Исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением», — говорится в заявлении.

Кроме того, ни компания, ни сам Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на судебное заседание по делу Никулина. «Мы расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника», — отметили в Group-IB. Там также подчеркнули, что Кислицин занимался независимым исследованием по кибербезопасности.

Group-IB — международная компания в сфере информационной безопасности и защиты от киберугроз.

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