Выданного США российского хакера признали виновным в киберпреступлениях

Федеральный суд Северного округа Калифорнии признал виновным в киберпреступлениях российского хакера Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США. Об этом объявил судья Уильям Алсап в трансляции в Zoom, передает ТАСС.

Меру наказания планируется определить и огласить 29 сентября этого года.

Россиянина признали виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений. Однако присяжные не согласились с утверждениями прокуратуры относительно мотивов, которыми мог руководствоваться россиянин при якобы совершенном им незаконном проникновении в компьютерные системы двух американских компаний.

Адвокат Никулина Аркадий Бух заявил, что защита намерена оспорить вердикт. «Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость», — рассказал он. По его словам, психиатр, которого назначил судья, ранее признал россиянина «психически ненормальным», поэтому могут быть какие-либо дополнительные аргументы.

В 2018 году Никулина направили на медицинское обследование, в том числе психиатрическую экспертизу. Врачи должны были проверить, может ли он предстать перед судом.

Чехия выдала Никулина США в конце марта 2018 года. Полиция в сотрудничестве с ФБР задержала его в Праге 5 октября 2016 года. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012-го. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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