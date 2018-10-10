Выданного США российского хакера проверят психиатры

Россиянина Евгения Никулина направили на медицинское обследование, в том числе психиатрическую экспертизу. Врачи должны проверить, может ли он предстать перед судом. Об этом в среду, 10 октября, РИА Новости рассказал его адвокат Аркадий Бух.

На проведение тестов дали шесть месяцев, уточнил он. В ближайшее время Никулина переведут в одно из специализированных учреждений в штате Калифорния или Миссури. В феврале будет готово заключение, тогда же пройдет очередное слушание.

Юрист отметил, что в последний месяц арестованный не желал общаться с психиатром, который приходил к нему, чтобы написать профессиональное мнение. «Это то, на основании чего судья принял решение [о медицинском обследовании]», — пояснил Бух.

Чехия выдала Никулина США в конце марта. Полиция в сотрудничестве с ФБР задержала его в Праге 5 октября 2016 года. Россиянина обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.

Кража личной информации пользователей LinkedIn произошла в июне 2012-го. Тогда анонимный киберпреступник выложил в интернет около 117 миллионов похищенных им паролей. По данным СМИ, хакер пытался продать украденную информацию в сети примерно за 2,2 тысячи долларов.

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