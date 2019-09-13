Хозяина банка «Югра» обвинили в растрате рекордных 283 миллиардов рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину вменили растрату 283 миллиарда рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении банкиру срока домашнего ареста, передает в пятницу, 13 сентября, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам следователя, 10 июля в отношении Хотина Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело по факту растраты средств банка «Югра» на сумму 283 миллиарда рублей. Планируется допросить более 100 человек и провести комплекс сложных экспертиз, добавил он.

Против банкира уже расследуется дело о растрате 7,5 миллиарда рублей. Вместе с ним в нем фигурируют бывшие президент «Югры» Алексей Нефедов и председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Новое дело о растрате объединено в одно производство со старым, его расследование поручено генерал-майору Сергею Чернышову. Он известен тем, что вел уголовное дело в отношении миллиардера-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило Хотину и двум другим руководителям «Югры» гражданский иск на 290 миллиардов рублей.

Фигуранты дела находятся под домашним арестом, но в ходе заседания в Басманном суде просили изменить им меру пресечения. Хотин объяснил, что мера пресечения не позволяет ему полноценно работать, чтобы вернуть средства вкладчикам.

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Шиляев предложил внести залог в два миллиона рублей, но следователь заявил, что эта сумма несопоставима с размером ущерба. Он также указал на то, что у Нефедова имеются значительные финансовые средства, которые могут позволить ему скрыться. На что бывший президент банка отметил, что на его счету всего 50 тысяч рублей.

Сумма хищения в 290 миллиардов рублей стала рекордной в российской уголовной практике. Ранее по банковским делам фигурировали значительно меньшие суммы: Магомед Мухиев осужден на 11 лет за хищение 37 миллиардов рублей, братья Ерохины из Нота-банка признаны виновными в хищении 1,5 миллиарда рублей, а братьев Ананьевых обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов из Промсвязьбанка.

«Югра», основанная в 1990 году в Тюменской области, по объему активов занимала 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью 2018-го организация была признана банкротом.

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