Четырех человек объявили в розыск по делу о хищении миллиардов в банке «Югра»

Четыре человека объявлены в розыск по делу против бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в розыск объявлены руководители подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов. Это генеральный директор ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, генеральный директор ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, генеральный директор ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова, а также генеральный директор ООО «Капстрой» Василий Дорохин.

Как предполагает следствие, они представили в банк заявки на кредиты, а затем совершили растрату денег «Югры».

В апреле Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест по делу о хищении средств банка в сумме 7,5 миллиарда рублей. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали его по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК России («Присвоение или растрата»).

«Югра», основанная в 1990 году в Тюменской области, по объему активов занимала 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью 2018-го организация была признана банкротом.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!