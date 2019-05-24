Адвокат бывшего владельца банка открестился от показаний на полковника ФСБ

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, обвиняемый в особо крупной растрате, не давал показаний в отношении арестованного сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом в пятницу, 24 мая, «Интерфаксу» сообщил адвокат бизнесмена Игорь Мартиросов.

По словам защитника, его клиент не мог дать таких показаний, поскольку никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ. Он заявил, что данные сведения «не имеют прямого подтверждения и являются злым вымыслом», а также «порочат честь и достоинство» Хотина.

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Ранее сообщалось, что бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против Кирилла Черкалина. Бизнесмен сообщил следствию, что в течение трех лет платил сотруднику спецслужбы за покровительство. Получавший вознаграждения Черкалин как глава банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ решал вопросы по уголовным делам против структур и лиц, аффилированных с Хотиным.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также подозревается в получении взятки размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

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