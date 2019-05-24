Полковника-миллиардера ФСБ сдал бывший владелец банка

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на свои источники, знакомых с ходом расследования.

Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство. Получавший вознаграждения Черкалин, как глава банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, решал вопросы по уголовным делам против структур и лиц, аффилированных с Хотиным. Подчиненные полковника контролировали или препятствовали расследованиям, которые вели их коллеги из МВД или Следственного комитета.

Источники указали, что управлению собственной безопасности ФСБ было известно как минимум о трех эпизодах незаконной деятельности Черкалина, а после показаний Хотина было решено начать в отношении него расследование.

Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

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Вместе с ним были арестованы его бывшие коллеги из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

В ходе обыска у троих полковников были изъяты 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

Теневые активы могли быть получены ими от продажи инсайдерской информации о предстоящих проверках и отзывах лицензий и обнальные услуги.

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