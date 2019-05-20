Опубликованы первые фото роскошного особняка полковника-миллиардера из ФСБ

Арестованный по обвинению в получении взяток начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин проживал в роскошном особняке. Его фотографии опубликовал Telegram-канал Baza.
Рабочий кабинет чекиста оформлен в стиле вотчины американских президентов в Белом доме, а ванна инкрустирована золотыми кранами. В гараже загородного дома Черкалина несколько автомобилей высокой проходимости для езды по бездорожью, квадроцикл, снегоход.
18 мая было опубликовано видео обыска у Черкалина и двух других фигурантов дела — его бывших коллег из ФСБ полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, во время которого обнаружили 12 миллиардов рублей. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.
Наличность хранилась в трех квартирах. Оперативники подозревают, что эти деньги получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.
В материалах упоминаются три банка, платившие взятки, в их числе «Траст» и «Югра».
Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.
Васильеву и Фролову вменяют хищение имущества на полмиллиарда рублей.
Прежде рекордсменом по изъятию черной наличности был полковник Дмитрий Захарченко, у которого в ходе обысков обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Имущество еще на 9 миллиардов рублей суд конфисковал у семьи Захарченко по иску Генпрокуратуры. Ему грозит 15 лет колонии за получение взяток.