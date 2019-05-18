Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.

Ранее сообщалось, что после обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

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