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Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

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В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина. На кадрах видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.

Ранее сообщалось, что после обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

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Предыстория: У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
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