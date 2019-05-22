Подозреваемые по делу полковников-миллиардеров из ФСБ пустились в бега

Бывший член общественного совета Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Владимир Столяренко подозревается по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина и скрывается от следствия. Об этом в среду, 22 мая, со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета России (СКР) в Мосгорсуде сообщает ТАСС.

Как пояснил сотрудник СКР, в настоящее время Столяренко — подозреваемый по делу о хищении 490 миллионов рублей (его фигурант — полковник Черкалин). Столяренко скрывается от следствия, как и другой подозреваемый — Александр Бондаренко, член правления ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"».

20 мая сообщалось, что арестованный по обвинению в получении взяток начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Черкалин проживал в роскошном особняке.

18 мая было опубликовано видео обыска у Черкалина и двух других фигурантов дела — его бывших коллег из ФСБ полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, во время которого обнаружили 12 миллиардов рублей. На кадрах были видны спортивные сумки и полиэтиленовые пакеты, набитые деньгами.

Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012-го по 2015 год.

Васильеву и Фролову вменяют хищение имущества на полмиллиарда рублей. Как отмечает ТАСС, полковник Черкалин также стал подозреваемым по этому эпизоду.

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