Уволенный за селфи на фоне мертвых тел в морге полицейский вернулся на службу

Уволенный за селфи на фоне мертвых тел в морге начальник уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу Москвы, майор полиции Сергей Гладышев вернулся на службу в ведомство в соседнем столичном округе. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Детектив».

По данным канала, сейчас полицейский в аналогичной должности работает в Западном административном округе Москвы.

13 марта стало известно об увольнении нескольких сотрудников правоохранительных органов за фото рядом с мертвыми телами в морге. На фотографии оказались запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.

Кроме того, также были уволены замначальника УВД по СЗАО, начальник полиции, полковник МВД Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино, полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев.

Ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по данному округу привлекли к дисциплинарной ответственности.