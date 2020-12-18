Закрыто дело против российского депутата о краже из морга мертвой любовницы

Следователи закрыли уголовное дело против российского депутата, выкравшего из морга мертвую любовницу. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, производство по делу прекращено в связи с тем, что в действиях депутата Калужского сельского поселения Краснодарского края 39-летнего Андрея Яковенко (фамилия и имя изменены) не установлен состав преступления.

Роман между депутатом и медсестрой Натальей Хацко длился 10 лет, однако отношения были сложными. Мужчина постоянно ревновал подругу, избивал, пьянствовал и при этом сам изменял ей с другими женщинами. «Пьет, а потом устраивает ей допросы с пристрастием. Бил так, что она неоднократно зубы вставляла. А в последнее время слышать плоховато стала. Не раз в полицию обращалась, правда, не знаю, может, и назад заявления забирала. Бил окна, рушил все в порыве ярости», — рассказывает мать погибшей Натальи.

1 августа подруга депутата была у знакомой, туда приехал на мотоцикле пьяный Яковенко и насильно увел ее. Он посадил женщину в люльку мотоцикла. Что было дальше, неизвестно, но утром 2 августа депутат привез Наталью в больницу уже на машине.

По его словам, он ехал с ней на мотоцикле и в какой-то момент заметил, что ее нет в люльке. Развернувшись, он нашел ее лежащей на обочине в крови.

Врачи в приемном отделении вспоминали, что вместо головы у женщины «было месиво», они собирались засвидетельствовать смерть, но, когда дежурный врач отошел, чтобы вызвать полицию, мужчина с телом на руках убежал.

В заключении о смерти сказано, что Наталья умерла от черепно-мозговой травмы, полученной в результате ДТП. Депутата, разъезжавшего в состоянии алкогольного опьянения, даже не лишили прав.

После публикаций в прессе с него сняли депутатский статус, теперь родные погибшей хотят добиться привлечения его к ответственности за смерть Натальи.