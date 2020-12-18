Россиянин зарезал напомнившую об убийстве отца мать

В городе Лангепас задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По версии следствия, 47-летний россиянин был пьян и поссорился со своей 74-летней матерью. Когда женщина напомнила ему, что в 2008 году он убил своего отца, мужчина схватил кухонный нож и зарезал мать.

Через четыре часа, допив весь алкоголь, россиянин сам пришел в отдел полиции и признался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») РФ.

Как уточнили в СКР, житель Лангепаса лишь полтора года назад вышел из колонии, где отбывал 10-летний срок за убийство отца.