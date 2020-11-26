Россиянин открыл стрельбу у жилого дома и убил бывшую жену

Житель Калининграда открыл стрельбу у жилого дома, убил бывшую жену и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, 37-летний россиянин открыл стрельбу у дома на улице Чернышевского. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, он произвел около восьми выстрелов.

Мужчина застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия. Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух россиян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 52-летнего россиянина, убившего жену и мать и спрятавшего их тела.