Полицейского заподозрили в убийстве россиянина в полицейском участке

В Забайкальском крае полицейского заподозрили в убийстве 42-летнего россиянина в полицейском участке. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 ноября потерпевший был доставлен в отдел полиции «Железнодорожный», где без причины был избит помощником оперативного дежурного. В результате потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы. После случившегося в участке прошли обыски, также следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции.

СКР возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Допрашиваются руководство и сотрудники отдела. Следователи планируют выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

28 августа сообщалось, что в республике Саха (Якутия) вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции по Усть-Майскому району Валерию Александрову и бывшему оперуполномоченному отдела Сергею Кутовому, которые пытали инвалида электрошокером, требуя сознаться в преступлении.