На полицейского завели дело за участие в групповом избиении россиянина

В городе Отрадный Самарской области сотрудника полиции заподозрили в участии в групповом избиении. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 октября полицейский в компании товарищей проводил время в одном из кафе города и избил 33-летнего россиянина. У мужчины диагностировали телесные повреждения различной степени тяжести. Отмечается, что в драке был еще один пострадавший, которого доставили в больницу с ушибом спины.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В СКР отметили, что все участники драки установлены, однако оценку действий других лиц дадут лишь после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.