Появились подробности убийства россиянином бывшей жены

Застреленная бывшим мужем в Калининграде россиянка жаловалась на преследование с его стороны. Подробности об убийстве появились в Telegram-канале LIFE SHOT.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, у пары остались двое детей, которые проживали с матерью: 10-летняя дочка и 4-летний сын. В момент стрельбы они находились дома с бабушкой. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков добавил, что детей передали матери погибшей женщины. «В министерстве соцполитики ей помогут с оформлением документов на опеку. С детьми при необходимости будет работать психолог», — пообещали власти региона.

По словам очевидцев, в момент происшествия 37-летний россиянин и его бывшая жена были в домашней одежде. Предварительно, пара уже около полутора лет находилась в разводе.

Также известно, что рядом с местом убийства стояла открытая машина. За несколько часов перед убийством он позвонил владелице автомобиля и продлил договор еще на несколько дней, после чего пропал из сети. Сдавшая ему в аренду транспортное средство россиянка рассказала, что ничего подозрительного в речи мужчины не заметила. По ее словам, он вел себя спокойно, говорил вежливо.

О стрельбе у жилого дома стало известно вечером 26 ноября. Мужчина произвел около восьми выстрелов на улице Чернышевского, застрелил 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия.