Убивший жену и мать россиянин получил пожизненный срок

В Красноярском крае суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 52-летнего россиянина, убившего жену и мать и спрятавшего их тела. Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Шаманская.

Как установил суд, в июле 2018 года осужденный на почве ревности поругался со своей 43-летней супругой и в процессе конфликта нанес ей сильный удар кулаком в грудь, отчего женщина упала, а на следующий день скончалась. Опасаясь проблем, мужчина расчленил ножом тело погибшей жены, вывез на дачу и там закопал останки в землю.

Примерно год спустя — в мае 2019 года, осужденный поругался с 83-летней матерью. Разозлившись на пожилую женщину, он взял деревянную палку и нанес пенсионерке сильный удар по голове — та погибла на месте. После этого мужчина расчленил пожилую женщину и спрятал останки в морозильной камере.

В июле в СКР поступили материалы в связи с розыском пропавшей жены убийцы. Следователи-криминалисты решили осмотреть дачный участок, но мужчина сказал, что там живет его мать. Изучив обстановку, следователи пришли к выводу, что дача заброшена. После чего с помощью георадара нашли место, где было спрятано тело погибшей женщины.

Под тяжестью предъявленных улик мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что около двух месяцев назад при неустановленных обстоятельствах погибла его мать, тело которой он также расчленил и хранил в квартире на кухне в морозильной камере.