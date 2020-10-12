Историк Соколов рассказал об измене расчлененной им студентки

Историк Олег Соколов, расчленивший свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, рассказал в суде о ее измене. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает издание «Мойка 78».

Во время очередного судебного заседания подсудимый заявил, что Ещенко изменяла ему с мужчиной, который был старше ее на 40 лет и при этом находился в федеральном розыске. Общение с этим человеком, по словам Соколова, сильно изменило девушку — она начала ругаться матом, а ее поступки противоречили друг другу. Сначала Ещенко якобы заявила ему, что уходит, а на следующий день плакала, признаваясь в любви.

Ранее 12 октября сообщалось, что Соколов признал в суде вину в убийстве Ещенко. Он заявил, что раскаивается в содеянном, и признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В настоящий момент Соколов содержится под арестом.