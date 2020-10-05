Историк Соколов назвал случайными выстрелы в голову расчлененной им аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, заявил, что ее смерть стала для него неожиданностью. Показания историка были озвучены в понедельник, 5 октября, в ходе судебного заседания по уголовному делу Соколова.

По словам обвиняемого, у него с возлюбленной возник конфликт. Четыре выстрела в голову девушки произошли «случайно» — историк уверяет, что хотел «успокоить» девушку и напугать ее звуком стрельбы. Также Соколов заявил, что дальнейшие свои действия, в том числе расчленение аспирантки, не помнит. «Очнулся от ощущения холода, стою у реки, и что-то произошло», — процитировал показания историка адвокат.

Отмечалось, что психиатры признали обвиняемого вменяемым. Согласно результатам экспертизы, Соколов не находился в состоянии аффекта и отдавал отчет в своих действиях.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.