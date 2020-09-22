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Историк-расчленитель Соколов подал в суд на бывшую сожительницу

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Олег Соколов
Олег Соколов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Историк-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, подал в суд на бывшую студентку и сожительницу Екатерину Пржигодзкую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Соколов потребовал от Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, которые были размещены на видеоплатформе Premier в фильме под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Он просит обязать свою бывшую сожительницу опубликовать видеообращение, в котором она зачитывает резолютивную часть решения суда. Также историк настаивает на возмещении морального вреда.

Отмечается, что Пржигодзкая рассказала о том, что Соколов во время их сожительства избивал ее, привязывал к стулу и пытался задушить. По мнению историка, данные заявления не соответствуют действительности.

Ранее Соколову стало плохо во время очередного процесса по делу об убийстве в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Сообщается, что это произошло после выступления брата Ещенко, признанного потерпевшим по делу. Сначала историк стал хвататься за грудь, а, уточнив у адвоката, сколько осталось заседаний по его делу, попросил прервать слушание.

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