Адвокат историка-расчленителя Соколова пожаловался на защиту семьи Ещенко

Новый адвокат историка обвиняемого в убийстве Олега Соколова Александр Торгашев пожаловался на защиту семьи аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам адвоката, он подал жалобу в Адвокатскую палату города Москвы. Причиной стали высказывания адвоката Александры Бакшеевой, которая представляет интересы семьи Ещенко, в адрес самого Торгашева и его подзащитного Соколова.

Бакшеева заявила, что не знакома с текстом жалобы. По словам адвоката, все ее высказывания были корректны. «Подобные действия защиты я рассматриваю исключительно как элемент давления», — заключила она.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.