Расчленивший аспирантку историк Соколов начал писать книгу в СИЗО

Находящийся в СИЗО по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов рассказал, что начал писать исторический роман. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо доцента.

По его словам, книга будет рассказывать не о его деле, а о русском офицере-кавалергарде, направленном в начале XIX века в Париж, в качестве помощника князя Волконского, которому император Александр I поручил изучить, как можно победить армию Наполеона. Соколов подчеркнул, что это «потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции».

Историк уточнил, что пока лишь делает наброски будущего произведения, а его друзья присылают ему отсканированные страницы необходимых книг. Соколов признался, что для него «это единственная возможность пережить страшный кошмар».

Ранее на суде Олег Соколов возмутился, из-за сравнения его с Наполеоном Бонапартом. Он заявил, что его выставляют сумасшедшим, но на самом деле он — «историк, который проникает глубоко в сюжет». Соколов подчеркнул, что полностью посвятил себя изучению Наполеона, но он не такой, как французский император.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.