Соколову стало плохо после выступления в суде брата расчлененной аспирантки

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, стало плохо во время очередного процесса в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

«Мне плохо с сердцем!» — твердил историк, вынудив судью прервать процесс и перенести заседание на 16 сентября.

Как отмечает издание, произошло это после выступления брата Ещенко, признанного потерпевшим по делу. Сначала историк стал хвататься за грудь, а, уточнив у адвоката, сколько осталось заседаний по его делу, попросил прервать слушание.

Ранее сообщалось, что брат расчлененной Соколовым аспирантки рассказал в суде о последнем разговоре с сестрой. По его словам, девушка позвонила ему в час ночи и плакала. Она сказала, что, узнав, что ее пригласили на день рождения, Соколов «сильно ударил ее головой об пол». Избиение, по словам девушки, было не впервые. Через 40 минут брат перезвонил сестре, и та успокоила его, сказав, что все уладилось, и пообещала позвонить утром. Однако позже ее телефон был недоступен. В это время аспирантка была уже мертва.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.