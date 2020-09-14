Брат расчлененной Соколовым аспирантки рассказал о последнем разговоре с сестрой

В Октябрьском суде Санкт-Петербурга на процессе по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, дал показания ее брат Сергей. Он рассказал о последнем разговоре с сестрой перед ее смертью. Видео с его показаниями опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его словам, сестра позвонила ему в час ночи, она плакала, «у нее было очень тяжелое состояние». Ещенко сообщила, что Соколов ее избил — «сильно ударил головой об пол», когда узнал, что ее пригласили на день рождения друга. Она также рассказала, что Олег бил ее не впервые. Через 40 минут брат перезвонил сестре и та успокоила его, сказав, что все уладилось и пообещала позвонить утром. Однако позже ее телефон был недоступен. В это время аспирантка была уже мертва, ее тело после убийства расчленил Соколов.

Суд признал потерпевшим по делу Сергея Ещенко вместо родителей погибшей, передает «Интерфакс». Они заявили о своей невозможности участвовать в процессе по психологическим причинам.

Материальных претензий брат погибшей к подсудимому не предъявляет.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.

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