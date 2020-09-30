Историк Соколов угрожал закопать бывшую любовницу на стройке

Бывшая любовница историка Олега Соколова дала показания на процессе, проходящем в Октябрьском суде Санкт-Петербурга по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Свидетельница Екатерина Пржигодзкая была студенткой Соколова с 2005 года, а через два года она стала с ним встречаться. По ее словам, он очень красиво за ней ухаживал, между ними завязался роман, несмотря на разницу в 30 лет. Но однажды Соколов повел себя жестоко. Во время ссоры он угрожал изуродовать Екатерину, убить и закопать на ближайшей стройке. По ее словам, Соколов привязал ее к стулу и методично избивал, а потом накинул ей на шею жгут и стал душить.

«Я была идиотка, 21-летняя идиотка! Теперь праздную 29 ноября как второй день рождения», — сказала Пржигодзкая.

tg

Через полтора года отношений Екатерина узнала, что у Соколова есть жена и ребенок, но он обещал жениться на ней. Во время выступления свидетельницы обвиняемый заявил, что ее слова — «смесь травли и лжи».

22 сентября сообщалось, что историк подал в суд на Пржигодзкую, заявив, что она клевещет на него. В своем иске он требует опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, которые были размещены на видеоплатформе Premier в фильме под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.

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