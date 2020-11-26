Россиянин пошел под суд за попытку убить забеременевшую от него школьницу

В Татарстане суд приговорил к девяти годам и месяцу колонии россиянина за попытку убить забеременевшую от него школьницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2020 году 19-летний житель Азнакаевского района познакомился в соцсетях с 14-летней девочкой и вступил с ней в интимную связь. Когда школьница сообщила ему о своих подозрениях на беременность, молодой человек испугался уголовной ответственности и решил ее убить.

Он вывез ее в сельскую местность, избил и пытался задушить. Когда школьница потеряла сознание, он сбросил ее в овраг, закидал ветками и уехал. Через несколько часов потерпевшая пришла в сознание и вышла на дорогу, где ее нашли местные жители. Девочке оказали помощь.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 3 статьи 30, пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») РФ.