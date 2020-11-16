Над 11-летней российской школьницей надругались трое 10-летних мальчиков

В поселке Междуреченск Самарской области над 11-летней школьницей надругались трое 10-летних мальчиков. Об этом сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В правоохранительные органы Сызрани обратилась местная жительница, уроженка Узбекистана. Она рассказала, что над ее дочерью надругались. По словам женщины, 10 ноября трое местных жителей 2010 года рождения совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Следователи изъяли с места происшествия вещественные доказательства и следы крови. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 11-летняя школьница забеременела от 32-летнего сожителя своей матери. По версии следствия, мужчина изнасиловал девочку — это выяснилось только после обследования в медучреждении, где врачи сообщили о беременности школьницы.