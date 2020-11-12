Российская шестиклассница забеременела после изнасилования сожителем матери

В Калининграде 11-летняя школьница забеременела от 32-летнего сожителя своей матери. Возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

По версии следствия, мужчина изнасиловал 11-летнюю дочь своей гражданской жены. Это выяснилось только когда россиянка отвела девочку на обследование в медучреждение, где врачи сообщили ей о беременности дочери. Медики сразу же передали эту информацию следователям.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).

По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Сначала мужчина не признавал вину, однако затем написал несколько явок с повинной, сообщив о ряде преступлений против половой неприкосновенности девочки. Расследование продолжается.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, потерпевшая учится в шестом классе. С девочкой проводят комплекс мер по реабилитации. Обвиняемый — гражданин Узбекистана.