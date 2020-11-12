Убийцу российской школьницы признали виновным в попытке ее изнасилования

Челябинский областной суд признал 42-летнего местного жителя виновным в попытке изнасилования 14-летней девочки и ее убийстве. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, 24 июля 2017 года нетрезвый россиянин встретил школьницу у перехода через реку в Саткинском районе и, угрожая ей ножом, затащил в безлюдное место, чтобы изнасиловать. Мужчина заставил девочку выпить алкоголь, но довести задуманное до конца не смог, девочка стала кричать и пыталась убежать. Тогда осужденный несколько раз ударил ее ножом. Школьница скончалась на месте.

Россиянина приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме, а затем — колонии особого режима. Ранее он уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Как уточняет Znak, вынести приговор осужденному удалось лишь с третьей попытки. Ранее суд несколько раз оправдывал его за покушение на изнасилование, считая эпизод недоказанным, и признавал виновным в совершении убийства без квалифицирующих признаков.