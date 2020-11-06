Заманившего подмосковных школьниц шоколадкой педофила жестко избили

34-летнего жителя подмосковной Истры, который надругался над двумя девочками в своей машине, жестко избили при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Педофил попытался сбежать от правоохранителей, поэтому к нему была применена физическая сила. В результате он госпитализирован с разрывом надпочечников. Вследствие чего суд перенес рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого на 72 часа.

При задержании мужчина был сильно пьян, в его машине была изъята недопитая бутылка коньяка. Его друзья рассказали, что он тяжело переживал разрыв с женой, которая подала на развод из-за постоянных пьянок супруга. Они не жили вместе уже год, но мужчина регулярно устраивал пьяные скандалы бывшей. Из-за алкоголя его дважды лишали водительских прав. У него не было постоянной работы, поэтому он подрабатывал столяром.

5 ноября сообщалось, что в Истре во дворе жилого дома мужчина заманил девочек семи и девяти лет в машину шоколадкой и предложил поехать в магазин за сладостями. Он отогнал автомобиль к гаражам и, запугав детей, надругался над ними. Оперативно его задержать удалось благодаря свидетелям. Сестра одной из пострадавших школьниц видела, как девочка садится в машину, и побежала домой, чтобы рассказать обо всем родителям. Соседи запомнили марку и часть номера автомобиля злоумышленника.